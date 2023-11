Lavazza a Modo Mio, la macchina da caffè STRAVENDUTA su Amazon

Questa giornata vede su Amazon in sconto diversi elettrodomestici di livello, come ad esempio la celebre macchina da caffè Lavazza A Modo Mio Jolie.

Il prodotto oggi beneficia del 22% di sconto, con un prezzo totale che consisterà in soli 69,90 € con un anno di garanzia incluso.

Lavazza A Modo Mio è favolosa, ecco le specifiche

Il caffè non può venire altro che perfettamente conquista macchina di Lavazza. La famosissima A Modo Mio Jolie è infatti una delle migliori in assoluto e questo è risaputo. Garantisce infatti la principale funzionalità, ovvero quella di produrre la celebre miscela, e lo fa in brevissimo tempo. Dalle capsule riesce ad estrarre il massimo sapore, concedendo la stessa sensazione che si prova al bar.

Ricordiamo infatti che la pressione è a 10 bar, dunque in grado di comprimere al meglio il contenuto della capsula. Per quanto riguarda il rumore, potrete stare tranquilli: il picco massimo che raggiunge è di 44 dB. Anche l’ingombro è davvero minimo per cui potrete posizionarla veramente ovunque. È dotata di un pratico pulsante per dare il via alla produzione del caffè, consentendo di scegliere anche la quantità desiderata.

La griglia in basso è rimovibile così da poterla pulire senza problemi dopo l’uso. Ovviamente dietro c’è il serbatoio dove inserire l’acqua, anch’esso rimovibile.

Quando arrivano macchine per il caffè così importanti in sconto, bisogna prenderle al volo. Oggi è il caso della celebre Lavazza A Modo Mio Jolie che con le sue caratteristiche rende davvero difficile trovare qualcosa di meglio. Su Amazon, grazie al 22% di sconto, sarà possibile acquistarla per 69,90 €. Avrete fino al prossimo 31 gennaio per restituirla qualora dovesse sorgere qualche problema.

