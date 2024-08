Lavori da casa? Passa a Iliad Fibra, la migliore per lo smart working

Lavorare da casa può essere un’esperienza unica solo se la connessione internet è all’altezza della situazione. Iliad Fibra ha aggiornato la propria offerta e sembra finalmente aver capito che l’efficienza è fondamentale anche per chi non trascorre le giornate in ufficio. Con il nuovo iliadbox Wi-Fi 7, la velocità e la stabilità diventano i migliori alleati del tuo smart working.

Quindi, armati di pazienza e metti da parte quei venti e rotti euro al mese. La nuova offerta di Iliad ti costa 21,99 euro al mese se hai anche un abbonamento mobile da 9,99 o 11,99 euro. Se invece desideri solo la fibra, preparati a sborsare 25,99 euro al mese. Insomma, un paio di euro in più rispetto ai vecchi tempi.

Iliad: la rivoluzione della fibra per il tuo smart working

Pensa a quanto tutto è cambiato dal lontano gennaio del 2022. Allora, i fortunati pionieri hanno potuto attivare l’offerta fibra 1 Gigabit a soli 15,99 euro al mese. Oggi siamo a un altro livello, sia in termini di copertura che in velocità. Grazie a collaborazioni strategiche con Open Fiber, Fibercop e Fastweb, Iliad ora raggiunge oltre 14 milioni di case. La nuova iliadbox non è da meno, poiché offre una connessione fino a 5 Gigabit al secondo in download e fino a 700 Mbps in upload, là dove la copertura lo consente.

In alcune zone, puoi usufruire di una connessione fino a 1 Gigabit in download e 300 Mbps in upload. Nel cuore tecnologico di città come Milano, Torino e Bologna, la velocità sale fino a 2,5 Gigabit in download e 500 Mbps in upload grazie alla tecnologia FTTH GPON. Altre zone coperte da tecnologia FTTH EPON offrono fino a 5 Gigabit in download e 700 Mbps in upload. Una navigazione da brividi.

Per verificare se il tuo indirizzo è coperto da questa sfolgorante fibra, basta una veloce visita al sito di Iliad. In un attimo saprai se anche tu potrai trasformare in realtà il sogno di uno smart working senza interruzioni o rallentamenti.