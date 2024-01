L'avvitatore che costa 15 € è il più ACQUISTATO su Amazon

Amazon è il luogo perfetto per portare a casa anche degli utensili da lavoro, come dimostra oggi la presenza di questo avvitatore elettrico dalla potenza di 3,6 Nm. Oltre a garantire prestazioni davvero interessanti benché sia di piccole dimensioni, il dispositivo è anche poco costoso.

Grazie allo sconto del 37% attivo su Amazon e al coupon aggiuntivo del 10%, si scenderà ad un prezzo di soli 15,29 €. Sono due gli anni di garanzia disponibili mentre basta un giorno per riceverlo a casa.

L’avvitatore che tutti acquistano ha 2 posizioni e un’ottima batteria

L’estetica di questo piccolo avvitatore elettrico è davvero interessante visto che pesa poco ma allo stesso tempo nasconde una grande potenza. Il prodotto disponibile oggi su Amazon arriva con più punte di ricambio e con la possibilità di essere ricaricato tramite USB.

Il peso di soli 300 g garantisce una facile impugnatura e un utilizzo agevole, con una buona ergonomia. Oltre a questo, si può cambiare punta semplicemente tenendo premuto l’apposito tasto. Il prodotto è utilissimo per ogni tipologia di lavoro ed ha un’ottima autonomia.

Di solito si propende per un trapano a avvitatore elettrico di quelli tradizionali, praticamente più grandi e massicci. Avere a disposizione un oggetto di questo genere invece migliora la trasportabilità e soprattutto la comodità d’utilizzo, purché venga utilizzato solo ed esclusivamente come un avvitatore e non come un trapano.

Direttamente grazie ad Amazon, oggi è possibile risparmiare molto su questo prodotto, che infatti arriva di base con il 37% di sconto. Oltre a questo, ricordiamo che c’è anche un altro coupon del 10%, il quale garantisce un prezzo finale di soli 15,29 €. Ricordiamo che basta un giorno per riceverlo a casa ma soprattutto che ci sono due anni di garanzia disponibili con questo avvitatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.