Le chiamate spam non ti danno tregua? Prova questo servizio!

Le chiamate spam rappresentano un problema crescente, con numerosi consumatori che si trovano a dover gestire continue interruzioni da parte di telemarketing e truffatori. Incogni, un servizio sviluppato da Surfshark, si propone di eliminare alla radice questo fastidio rimuovendo le informazioni personali dai database delle aziende che praticano il telemarketing. Questo approccio è più efficace rispetto al Registro delle Opposizioni, che non garantisce una protezione completa dalle chiamate indesiderate.

Come funziona Incogni, il tool per eliminare le chiamate spam

Il servizio funziona in modo semplice: una volta attivato, Incogni inizia a contattare le aziende che detengono i dati personali dell’utente, richiedendo la loro rimozione. Questo processo è continuo, il che significa che Incogni monitora costantemente la presenza di nuovi dati e li elimina. Per attivare il servizio, è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale al costo di 6,99 euro al mese, grazie a uno sconto del 50%. L’abbonamento non solo protegge il sottoscrittore, ma può essere esteso anche a familiari e amici, rendendo la protezione della privacy un affare di famiglia.

Una delle principali differenze tra Incogni e altri servizi simili è la sua capacità di agire direttamente alla fonte. Mentre il Registro delle Opposizioni impedisce alle aziende di contattare i numeri iscritti, non elimina i dati personali dai loro database, lasciando aperta la possibilità di future violazioni della privacy. Incogni, invece, rimuove i dati, assicurando che non possano essere utilizzati per future campagne di marketing.

Inoltre, Incogni è progettato per essere facile da usare. Non richiede competenze tecniche particolari e il processo di attivazione è intuitivo. Una volta sottoscritto l’abbonamento, il servizio inizia immediatamente a lavorare per proteggere la privacy dell’utente, riducendo drasticamente il numero di chiamate spam ricevute.

In sintesi, per chi è stanco delle continue chiamate indesiderate e desidera una soluzione efficace e a lungo termine, Incogni rappresenta una scelta eccellente. Proteggendo i dati personali alla fonte, questo servizio offre una difesa robusta contro il telemarketing aggressivo e le truffe telefoniche, garantendo una maggiore serenità e meno interruzioni nella vita quotidiana.