Le JBL Tune 500 sono un’ottima soluzione in termini di rapporto qualità-prezzo per chi cerca un paio di cuffie sovraurali con un suono di qualità, confortevoli e portatili. Oggi il prezzo è davvero strepitoso: solo 14,99 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto Amazon del 50%. È consigliabile concludere l’acquisto il prima possibile, perché l’offerta, essendo molto invitante, sta attirando molti utenti.

Le cuffie JBL con microfono sono a metà prezzo su Amazon

Le JBL Tune 500 sono cuffie sovraurali che offrono un’esperienza audio di qualità con la rinomata tecnologia JBL Pure Bass, il tutto in un design leggero e confortevole, perfetto per un uso prolungato. Questa tecnologia esalta le basse frequenze per un’esperienza di ascolto ricca e dinamica, che ti farà immergere completamente nella tua musica preferita. I driver sono da 32mm e offrono un suono chiaro e bilanciato, con alti nitidi e medi precisi.

Le Tune 500 sono progettate per essere indossate per lunghi periodi di tempo senza affaticare le orecchie. I padiglioni auricolari in morbido tessuto e l’archetto regolabile si adattano perfettamente alla forma della tua testa, distribuendo uniformemente la pressione per un comfort duraturo. Per una maggiore portabilità, le cuffie possono essere facilmente ripiegate in un formato compatto e riposte nella custodia in dotazione. Questo le rende ideali per gli spostamenti quotidiani, i viaggi o per essere riposte in uno zaino o in una borsa.

Le Tune 500 si possono utilizzare unicamente con il cavo che termina con un jack da 3,5mm. Queste le rende compatibili con la maggior parte dei computer desktop e laptop sul mercato e anche con smartphone e tablet.