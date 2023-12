Le cuffie over-ear che costano 19,99 EURO su Amazon con ANC

Non c’è necessità di spendere per forza di cose tanti soldi per acquistare delle cuffie per ascoltare della buona musica. Amazon ad esempio è il luogo perfetto per acquistare un prodotto di buon livello risparmiando davvero tantissimo, come nel caso delle nuove INFURTURE Q1, cuffie over-ear che garantiscono un’ottima resa e soprattutto un’ottima autonomia.

Questa volta infatti si potrà approfittare di un grande sconto che concederà anche la possibilità di avere un prodotto con cancellazione attiva del rumore. Le cuffie in questione scendono del 33% rispetto al solito, costando oggi solo 19,99 €.

Queste cuffie hanno una grande qualità, ecco tutte le specifiche

Se non avete mai dato un’occhiata a queste cuffie, su Amazon trovate tutte le informazioni disponibili. Si parte innanzitutto da un design molto classico, fatto di due grandi padiglioni auricolari che riescono a conferire un gran comfort grazie ai cuscinetti imbottiti. La stessa cosa vale per l’archetto, che non darà problemi anche dopo ore di uso.

Per quanto concerne poi le caratteristiche tecniche, siamo al cospetto di cuffie in grado di offrire bassi molto corposi e soprattutto la cancellazione attiva del rumore. Le INFURTURE Q1 rendono disponibili tantissime possibilità, come ad esempio quella di avere ben 40 ore di autonomia. Nel caso in cui doveste restare con la batteria scarica, basteranno 10 minuti di ricarica per avere circa 2 ore di ascolto.

Queste sono solo alcune delle principali caratteristiche di un prodotto che a primo impatto qualcuno potrebbe scartare. Stanno anche a quella che è l’esperienza di diversi utenti, non sono per nulla male e lo dimostrano fin da subito. Le INFURTURE Q1 costano oggi il 33% in meno per un totale di 19,99 €.

