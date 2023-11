Le cuffie Sennheiser Momentum 4 scendono di 150 € su Amazon

Se non avete ancora trovato le vostre cuffie durante questa settimana del Black Friday 2023, ecco il prodotto che fa per voi. Su Amazon sono arrivate con un consistente sconto le Sennheiser Momentum 4, dispositivo probabilmente tra i migliori in circolazione, alla luce anche del prezzo di vendita.

Queste cuffie garantiscono un ottimo design, comodo e bello da vedere, oltre ad un’autonomia pazzesca. Per quanto riguarda la qualità in termini di suono, garantisce il marchio, da sempre indice di grandi prestazioni.

Le Sennheiser Momentum 4 oggi sono disponibili in sconto sul celebre sito e-commerce, visto che costano il 37% in meno rispetto ai soliti 399 €. Il costo finale, con due anni di garanzia e spedizione veloce, sarà di soli 249,99 €.

Super sconto sulle Sennheiser Momentum 4, ecco le specifiche

Le cuffie di Sennheiser sono una garanzia ma queste Momentum 4 hanno superato ogni limite. Riuscendo ad inglobare completamente l’orecchio, questo dispositivo garantisce un isolamento fantastico, con la possibilità di personalizzare il suono tramite la applicazione ufficiale.

Immergersi nella musica non sarà un problema visto che c’è la cancellazione adattiva del rumore che isolerà qualsiasi altro suono estraneo alla musica che si sta ascoltando. Il comfort è straordinario grazie all’archetto imbottito e ai cuscinetti in memory, ma quello che stupisce è soprattutto l’autonomia. Sono infatti 60 le ore di riproduzione continua delle quali si può beneficiare con queste Sennheiser Momentum 4.

Oggi lo sconto è considerevole, soprattutto per chi vuole acquistare delle cuffie di livello. In genere i prodotti di questo marchio non arrivano sotto tali cifre, ma questo è il momento perfetto: con il 37% di sconto gli utenti potranno portare a casa le Momentum 4 a soli 249,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.