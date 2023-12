Le cuffie wireless PULSE Elite per Playstation in pre-ordine col 13% di sconto

Di consueto Amazon è il posto dove gli utenti appassionati di qualsiasi aspetto del mondo della tecnologia possono trovare quello che desiderano. Certamente è difficile chiedere al colosso e-commerce di mostrare qualcosa che non è ancora uscito sul mercato ma questa volta è andata proprio così: le cuffie wireless con microfono per PlayStation, ovvero le nuove PULSE Elite, sono disponibili per il preordine.

Questo nuovo accessorio per gli amanti dei videogiochi made in Sony, è disponibile peraltro anche in sconto. Il costo di 149,99 € resta lontano ricordo dal momento che con il 13% di sconto il prezzo finale sarà di soli 129,99 €. Una volta ordinate, bisognerà attendere giovedì 22 febbraio per la consegna, in quanto la data di uscita prevista è per il 21 febbraio 2024. Ovviamente ci saranno due anni di garanzia a disposizione degli utenti.

Le cuffie per Playstation sono già su Amazon e in sconto

Gli utenti che non stavano più nella pelle per il lancio di queste nuove cuffie wireless, saranno contenti di poterle preordinare. All’interno della confezione ci saranno le cuffie con microfono, l’adattatore USB Playstation Link, il gancio di ricarica per PULSE Elite, la base di montaggio e il cavo USB.

Con questo prodotto i giocatori potranno entrare nella nuova era dell’audio di gioco totalmente wireless, godendosi un’esperienza realistica al massimo. A pensarci saranno i driver magnetici planari che consentiranno di ascoltare ogni dettaglio senza alcuna interruzione. Il microfono retrattile è dotato di eliminazione del rumore potenziata dall’intelligenza artificiale ma il vero punto forte sta nell’autonomia, in grado di arrivare a 30 ore.

Le cuffie PULSE Elite per Playstation sono attualmente disponibili al preordine su Amazon con il 13% di sconto e per un prezzo totale di 129,99 €. La consegna sarà a casa vostra entro il 22 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.