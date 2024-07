Le migliori serie da vedere gratis per 3 mesi su Apple TV+

Apple TV+ ha arricchito costantemente il suo catalogo di serie TV disponibili dal lancio. Oggi la piattaforma in streaming conta infatti un nutrito numero di produzioni interessanti e in questo articolo vedremo brevemente quali sono gli show più amati dal pubblico. Prima, però, parliamo della promozione che consente di attivare Apple TV+ gratis per 3 mesi. Diciamo subito che l’offerta è valida per chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Se vuole abilitare i 3 mesi di visione gratuita, il cliente deve innanzitutto accedere con il proprio ID Apple sul dispositivo appena acquistato e quindi aprire l’app Apple TV. L’applicazione farà apparire un banner per l’attivazione della promo, ma se ciò non dovesse accadere basterà andare nella scheda dedicata ad Apple TV+ e riscattare da lì il periodo di visione senza costi.

Ted Lasso ma non solo: ecco le serie da non perdere su Apple TV+

Adesso che sappiamo come attivare Apple TV+ gratis per 3 mesi, è arrivo il momento di tornare a parlare delle migliori serie da vedere in streaming. Ecco un breve ma significativo elenco:

Ted Lasso – La serie TV ambientata nel mondo del calcio è una delle migliori produzioni seriali di genere sportivo. La trama racconta le vicende di Ted Lasso, un allenatore di football americano che lascia il lavoro al college e gli Stati Uniti per trasferirsi in Inghilterra. Qui l’uomo diventerà l’allenatore del Richmond, squadra fittizia impegnata nella Premier League;

See – Se siete amanti del genere distopico – fantasy questa è la serie che fa per voi. In See un virus ha reso ceca l’intera umanità facendola sprofondare per alcuni secoli in una sorta di nuovo Medioevo. Le cose cambiano però quando, dopo tanto tempo, nascono alcuni individui dotati della vista. Sarà allora il momento di vedere in azione Jason Mamoa, protagonista nel ruolo di un padre con l’obiettivo di mettere in salvo la sua famiglia;

Servant – Questa inquietante serie thriller nasce sulla scia delle opere di M. Night Shyamalan, che firma anche la regia di alcuni episodi. La trama vede una giovane tata chiamata ad accudire un bambolotto come se fosse un bambino vero: ed è proprio questo ciò che crede la padrona di casa;

For All Mankind – Cosa sarebbe successo se invece degli americani i primi ad arrivare sulla luna fossero stati i sovietici? La serie risponde proprio a questa domanda raccontando una storia distopica in cui è stata proprio l’Unione Sovietica a dare il via all’esplorazione spaziale. Il percorso storico alternativo ci porterà in un mondo assai diverso dalla realtà di oggi;

Slow Horses – Una storia di spie all’ombra dell’MI5 con protagonista Gary Oldman nei panni di un capo dai metodi sopra le righe e di certo non proprio ortodossi;

Severance – Quante volte avete sentito dire di lasciare fuori dalla porta di casa le questioni relative al lavoro? La serie fa esattamente questo, anzi va oltre. Severance racconta infatti un mondo in cui un’azienda impone ai suoi assunti un intervento chirurgico che ha lo scopo di dividere in due la loro memoria. Ciò che viene fatto al lavoro non è tra i ricordi che si hanno una volta rientrati a casa e le vicende private spariscono dalla mente quando ci si trova al lavoro. Una situazione ideale…o forse non proprio. Comunque da vedere;

The Morning Show – La serie con la sempre bellissima Jennifer Aniston ci porta dietro le quinte di un morning show della TV americana. Scoprirete che non tutto è perfetto come appare quando la lucina rossa si accende e parte la diretta;

Lezioni di chimica – Brie Larson è la protagonista nei panni di una chimica che sfida ogni convenzione e ostilità nell’America maschilista e conservatrice degli anni ’50 e ’60. Un’epoca in cui una donna scienziata era vista come fantascienza piuttosto che come normalità.

Tutte queste serie, film e molto altro sono disponibili su Apple TV+ al costo di 9,99 euro al mese o in maniera completamente gratuita grazie alla promo valida per chi acquista un dispositivo Apple.