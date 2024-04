L'ECHO Dot regala una LAMPADINA smart, il prezzo è una BOMBA

Sarebbe proprio il caso di dire “due piccioni con una fava“: oggi su Amazon ci sono in sconto in un’unica soluzione sia l’Echo Dot 5 che la lampadina multicolore Sengled. Questi due prodotti, che stanno andando a ruba in queste ore, sono ideali per fornire all’utente e il concetto di casa smart.

Per quanto riguarda l’Echo Dot, arrivato alla sua quinta generazione, non ci sono più parole da preferire: è un dispositivo poliedrico e completo. Può essere uno speaker musicale, una sveglia, un orologio e soprattutto un assistente, grazie alle sapienti conoscenze di Alexa. Per quanto concerne invece la lampadina, si tratta di un modello compatibile innanzitutto con l’Echo Dot e con Alexa, ma soprattutto di una versione estremamente performante.

Il prezzo, oggi in sconto del 44%, equivale a soli 49,99 € per entrambi i prodotti venduti in un’unica soluzione. Bastano cinque giorni per riceverli a casa.

Su Amazon ecco il bundle smart: l’Echo Dot 5 è in promo con la lampadina Sengled

Questi straordinari dispositivi possono fornire un’esperienza straordinaria agli utenti. Una volta attivato l’Echo Dot 5 con il proprio account Amazon mediante l’app ufficiale, si può aggiungere anche la lampadina. Sarà Alexa, ricevuto il comando, ad accenderla, a spegnerla o a cambiare colore.

Parlando del celebre assistente vocale, gli si può chiedere veramente di tutto, dall’impostare un promemoria fino ad arrivare a chiedergli di riprodurre la propria musica preferita. Può raccontare simpatiche barzellette, può impostare delle sveglie e può diventare anche un telegiornale.

Oggi lo sconto del 44% permette a tutti di acquistare entrambi i dispositivi con una cifra di soli 49,99 € compresa di due anni di garanzia.