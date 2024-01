Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7, il PC desktop in offerta su Amazon (-25%)

Il caro vecchio computer desktop potrebbe tornare sempre utile ed è per questo che acquistarne uno dalle grandi caratteristiche tecniche è importante. Oggi siamo al cospetto di un prodotto di Lenovo, uno dei principali costruttori di PC al mondo che vede su Amazon una variante di cui in tanti ignorano l’esistenza.

Si tratta dell’IdeaCentre 3 Gen 7, Computer davvero eccezionale che vanta specifiche di buon livello al suo interno e adatto ad ogni tipo di esigenza. Oggi, grazie a questa offerta a tempo in esclusiva su Amazon, il prezzo scende del 25% e si ferma sui 399 €. Arriverà a casa vostra entro domani e con due anni di garanzia.

L’IdeaCentre 3 Gen 7 di Lenovo ha un i3 e 8 GB di RAM: le specifiche complete

Dalle dimensioni generose, questo Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 è molto performante viste le caratteristiche hardware al suo interno. Equipaggiato innanzitutto con un processore Intel Core i3-12100, offre anche il supporto di una memoria SSD da 512 GB e di una memoria RAM da 8 GB.

Non mancano ovviamente le varie possibilità di connessione e sono inclusi una tastiera e un mouse USB.

Focalizzarsi sempre sui soliti computer portatili non è quello che serve se siete amanti dell’ambiente domestico. In casa ci vuole un classico PC desktop, uno di quelli importanti come questo Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7. Grazie alla grande offerta di Amazon oggi tutti potranno acquistarlo a cuor leggero, sfruttando infatti l’esclusiva e anche l’offerta a tempo diramata da qualche ora. Il prodotto arriva con il 25% di sconto per tutti e con un prezzo finale di soli 399 €.

Ricordiamo che la spedizione è prevista entro domani a casa vostra e con due anni di garanzia inclusi nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.