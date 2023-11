Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i3: la promo eBay è FANTASTICA

Il Lenovo IdeaPad 3 è un notebook particolarmente apprezzato dagli utenti perché forte di un rapporto qualità-prezzo assolutamente vantaggioso. La versione del laptop Windows 11 con processore Intel Core i3 di decima generazione, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD oggi costa molto meno del previsto: solo 323,76 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto eDays su eBay. Basta inserire il codice NOVEDAYS al momento del pagamento per ottenere lo sconto.

L’articolo è venduto da risparmio-store, venditore professionale con 99,6% di feedback positivi e oltre 2.000 recensioni di utenti soddisfatti. Si può dunque procedere in totale tranquillità all’acquisto.

Lenovo IdeaPad 3: la configurazione con Core i3 e Windows 11 costa poco più di 300€ su eBay

Grazie al processore Intel Core i3, l’IdeaPad 3 garantisce prestazioni solide per tutte le operazioni quotidiane di base. Il tutto viene gestito in modo fluido, senza alcuni impuntamenti e crash improvvisi. Navigazione web, didattica, intrattenimento e produttività: con questo notebook di Lenovo si va sul sicuro.

In termini di design, il laptop presenta un look minimal, ideale per qualsiasi ambiente di lavoro o studio. Lo chassis è caratterizzato da una finitura grigia gradevole alla vista. La tastiera è ampia (ma non è retroilluminata) e – sulla destra – include il tastierino numerico. La corsa dei tasti è breve così da favorire la velocità di scrittura.

Il display è un FHD da 15,6″ con cornici abbastanza ridotte. C’è anche il supporto alla tecnologia Eye Care, che migliora l’esperienza d’uso soprattutto dopo ore e ore di utilizzo intenso.

Come anticipato, il sistema operativo è Windows 11 Home, che gira fluidamente grazie agli 8GB di RAM e ai 512GB di archiviazione su SSD. Per quanto riguarda invece la connettività, ecco tutte le porte che il Lenovo IdeaPad 3 mette a tua disposizione:

3x USB-A 2.0

1x HDMI

1x jack da 3,5mm

1x schede SD

È importante ricordare ancora una volta che per completare l’acquisto a 323 euro e pochi spiccioli, è assolutamente necessario utilizzare il codice promozionale NOVEDAYS al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.