Lenovo IdeaPad Flex 3, il Chromebook più desiderato al 10% di sconto

Quanto potrebbe essere utile un computer convertibile? Un dispositivo come il Lenovo IdeaPad Flex 3 non può che essere fondamentale per chi lavora utilizzando determinate metodologie. Ricordiamo infatti che si tratta di un prodotto provvisto di touchscreen, per cui utilizzabile anche come se fosse un tablet. In più fa parte della gamma Chromebook.

Il suo ampio schermo in alta definizione garantisce una resa spettacolare, indipendentemente dal modo in cui lo si utilizzerà. Oggi questo prodotto di Lenovo arriva in sconto su Amazon con il 10%. Il prezzo finale sarà quindi di 449 €, ben 50 € in meno rispetto al solito.

Amazon offre in sconto il Lenovo IdeaPad Flex 3, ecco le specifiche

Tra le caratteristiche principali di questo Lenovo IdeaPad Flex 3 c’è innanzitutto un display touchscreen con risoluzione full HD da 15,6″. Si potrà avere quindi ampio margine per utilizzare qualsiasi schermata con le dita o con il semplice trackpad.

In merito alle caratteristiche tecniche ecco il processore Intel Celeron, una memoria RAM da 4 GB e una memoria eMMC da 64 GB. A bordo il sistema operativo ChromeOS.

Sia per quanto riguarda il form-factor che per quanto riguarda le specifiche tecniche, questo computer si dimostra all’altezza. Non bisogna disperare per non avere a disposizione un processore più performante del Celeron, dal momento che il grande lavoro viene fatto dal sistema operativo. Rispetto a Windows infatti ChromeOS è molto più leggero e fluido, per cui vi sembrerà di avere tra le mani un notebook con un processore super performante.

Oggi peraltro il prezzo di vendita di questo Lenovo IdeaPad Flex 3 sorprende eccome: Amazon chiede in esclusiva solo 449 € grazie al 10% di sconto dell’offerta a tempo. Saranno due gli anni di garanzia e il computer arriverà a casa vostra entro lunedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.