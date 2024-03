LENOVO IdeaPad Flex 5, il notebook con touchscreen a 360° a prezzo stracciato

In esclusiva su Amazon torna disponibile in sconto il Lenovo IdeaPad Flex 5, il convertibile da 14″ con display touchscreen. Con le offerte di primavera, il prezzo scende ulteriormente comprendendo sempre due anni di garanzia.

Oggi il computer di Lenovo costa il 12% in meno per un totale di 599 €. Chi lo acquista, lo riceve in genere in un massimo di due giorni.

Con un display del genere, il Lenovo IdeaPad Flex 5 è il top su Amazon

È davvero stupendo avere un computer portatile che possa reclinare lo schermo a 360° e diventare improvvisamente un tablet. Questa è la peculiarità che contraddistingue il Lenovo IdeaPad Flex 5, dotato di uno splendido display da 14″ con risoluzione WUXGA di tipo touchscreen.

Oltre a tutto ciò bisogna ricordare che c’è anche un hardware molto performante, rappresentato innanzitutto da un processore AMD Ryzen 7 5700U. Di fianco ecco subito 512 GB di memoria interna SSD e 8 GB di RAM. Il design è veramente ben fatto, con materiali solidi e soprattutto leggeri per favorirne la trasportabilità.

È innegabile che l’idea di avere un computer in grado di girare su sé stesso e con un touchscreen, può accarezzare la mente di chiunque. Con questo prodotto di Lenovo tutto ciò è possibile e per un prezzo oggi più contenuto che mai. Grazie alla sua forma, questo notebook è uno dei più comodi in assoluto, oltre che dei più versatili. Il punto di forza assoluto è appunto proprio questo, ovvero la sua capacità di cambiare forma e di adattarsi ad ogni situazione.

Chi vuole inoltre prestazioni di livello non può che affidarsi al Flex 5, oggi in sconto del 12% ad un prezzo totale di 599 €. Ci sono due anni di garanzia e spedizione veloce.