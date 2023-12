Lenovo IP Slim 3 da 14" full HD, il notebook costa pochissimo

L’acquisto di un computer su Amazon è quanto di più ricorrente gli utenti possano fare. Le stime parlano degli ultimi anni come quelli durante i quali il pubblico ha effettuato più acquisti di questo genere. Oggi in sconto peraltro c’è una vera bomba, ovvero il Lenovo IP Slim 3 da 14″, un dispositivo molto equilibrato e che fa parte della gamma Chromebook.

La sua grande volontà è quella di offrire caratteristiche tecniche non troppo performanti ma un sistema operativo che gira a meraviglia. Parliamo di ChromeOS, storicamente infatti non necessita di specifiche di altissimo livello per essere fluido quanto basta.

Il portatile di Lenovo oggi costa su Amazon solo 299 € con due anni di garanzia compresi e con la spedizione rapida inclusa.

Acquista ora su Amazon il Lenovo IP Slim 3 da 14″

Si parte da uno schermo da 14″ con risoluzione in full HD, per immagini nitide e realistiche. Il Lenovo IP Slim 3 Costa poco ma offre molto: al suo interno c’è un processore MediaTek Companio 520, coadiuvato a sua volta da 128 GB di memoria eMMC e da 8 GB di RAM.

Per godere alla grande delle caratteristiche tecniche di un computer portatile bisogna basarsi su qualcosa che sia facilmente trasportabile e performante al punto giusto. Il Lenovo IP Slim 3 da 14″ è ciò che occorre per conciliare tutte queste esigenze.

Il laptop è infatti ben equipaggiato dal punto di vista delle specifiche come avete potuto vedere poche righe più in alto e costa anche poco rispetto agli altri PC. Per quanto concerne i punti di forza, il sistema operativo e ciò che garantisce grande velocità e fluidità. Il prodotto è ancora una volta disponibile su Amazon con un prezzo di 299 €, compresi due anni di garanzia e la spedizione rapida entro la fine dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.