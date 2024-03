Lenovo Legion 5 Pro, il notebook da GAMING con display 2,5K CROLLA di 300€

Un computer da gaming di assoluto valore e con un prezzo contenuto è disponibile oggi su Amazon in sconto. Il Legion 5 Pro di Lenovo, un vero pezzo da novanta del mondo del gioco, è arrivato con le sue specifiche tecniche a stupire il pubblico del sito e-commerce.

La vera peculiarità è, oltre all’hardware, il display super definito da ben 16″ ma non passa certamente in secondo piano un’estetica curata in maniera magistrale dal brand. Chi vuole spingersi al massimo durante le sue sessioni di gioco, può affidarsi poi alla scheda grafica di NVIDIA, vero fiore all’occhiello.

Il prezzo non è da meno in quanto, calando del 20%, toglie ben 300 € dal prezzo di listino. Amazon offre questo Lenovo Legion 5 Pro ad un prezzo totale di 1199 € con due anni di garanzia e spedizione rapida in due giorni.

Lenovo Legion 5 Pro: Ryzen 7, NVIDIA GeForce e il 20% di sconto su Amazon

Con un display da 16″ in 2,5K di risoluzione, con 165 Hz di refresh rate e con 500 nits di luminosità, questo Lenovo Legion 5 Pro è un top assoluto. A completare l’opera ci pensa un hardware per performante al massimo grazie al processore AMD Ryzen 7 6800H contornato da 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, oltre che da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB dedicati. La tastiera retroilluminata è un vero spettacolo per gli occhi.

Questo computer non è consigliato solo per il gaming, ma anche per il lavoro o per avere un dispositivo funzionale per ogni esigenza. Il Lenovo Legion 5 Pro ha dei punti di forza ben visibili: il display, la scheda video dedicata e un’estetica poco ingombrante.

Rispetto a tutti gli altri computer portatili da gaming, è molto più semplice portarselo dietro ed è questo il motivo principale per cui il suo acquisto è super consigliato. Il prezzo cala del 20% oggi su Amazon e arriva a 1199 €.