Lo sconto di oltre 100 euro attivo in questo momento su Amazon consente di acquistare la Lenovo Legion Go con processore AMZ Ryzen Z1 Extreme a 658,99 euro. Un ottimo prezzo per la console portatile con Windows 11 che permette di giocare ovunque ai propri videogiochi preferiti. Venduta e spedita da Amazon (quindi si può procedere in totale sicurezza), è possibile pagare anche a rate a tasso zero scegliendo Cofidis come opzione di pagamento.

Lenovo Legion Go con chip Ryzen Z1 Extreme: il massimo del divertimento, ovunque!

Esteticamente, la Legion Go ricorda una Nintendo Switch, con un display touch IPS da 8,8 pollici WQXGA (2560 x 1600 pixel) in formato 16:10 e un refresh rate di 144Hz. I controller, dotati di joystick, tasti dorsali e grilletti, possono essere agganciati e sganciati facilmente, permettendo di giocare in modalità portatile o desktop.

Sotto il cofano, la console di Lenovo monta un processore AMD Ryzen Z1 Extreme (5.1 GHz di picco) che garantisce prestazioni incredibili per tutti giochi, anche con impostazioni grafiche elevate. Questa configurazione include poi 16GB di RAM LPDDR5x-7500 e 512GB di SSD M.2 PCIe NVMe.

In favore delle performance c’è anche il Legion Coldfront. Questo sistema disperde efficacemente il calore così da mantenere le temperature ad un livello sempre ottimale, anche durante le sessioni di gioco più intense.

L’autonomia è davvero buona (circa 7 ore) grazie alla batteria da 49,2 Wh ed è previsto il supporto della tecnologia Super RapidCharge Express e della modalità Power Bypass. In termini di connettività e porte, ci sono il Wi-Fi 6E, una porta USB-C, una porta combo jack audio da 3,5mm e un lettore di microSD.