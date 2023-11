Se stai cercando un buon tablet ad un prezzo accessibili questa promo è stata pensato su misura per te! Grazie agli sconti Black Friday puoi acquistare su Amazon il Lenovo Tab M10 ad un prezzo scontato del 39%.

L’attuale costo di mercato di questo tablet è di 179 euro ma tu adesso hai la possibilità di risparmiare 70 euro e quindi pagarlo solamente 109 euro. Non solo, grazie al servizio Cofidis puoi decidere di dilazionare la spesa e pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero. In questo modo già domani inizi ad usare il tuo nuovissimo tablet ma lo paghi con tutta calma!

Lenovo Tab M10: display HD da 10 pollici e molto altro ancora…

Questo tablet firmato dalla notissima casa Lenovo presenta un display touch da 10.1 pollici HD con risoluzione 1280×800 IPS, con un’ottima luminosità di 400nits e Anti-fingerprint per immagini nitide e brillanti.

Inoltre monta un processore MediaTek Helio P22T (8C, 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz) che ti consente di sfruttare al meglio il tuo tablet. Ma non è finita qui perché disponi anche di una batteria integrata di 5000 mAh che ti permette di riprodurre video in playback per circa 8 ore e ricercare in web per 10 ore di fila.

E infine una memoria RAM 3GB Soldered LPDDR4x espandibile tramite MicroSD Card fino a 256 GB, FAT 32; fino ad 1 TB, exFAT. Storage di 32 GB eMMC espandibile tramite MicroSD Card per tenere al sicuro i tuoi documenti.

Prendilo ora su Amazon ad un prezzo super scontato!

