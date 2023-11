Lenovo Yoga 6, il notebook a 360° con touch FHD è in sconto su Amazon

Ormai i computer portatili sono praticamente tutti uguali ed è per questo che gli utenti sono alla perenne ricerca di qualcosa di nuovo. A tal proposito non poteva passare inosservato durante questi giorni della Black Friday Week 2023 di Amazon il nuovo Lenovo Yoga 6.

Il prodotto permette a tutti di avere a disposizione caratteristiche tecniche straordinarie, basate su quelle di un vero top di gamma. Inoltre ciò che sorprende è il design, vero punto a favore di questo laptop.

Lenovo ha scelto di dotare il suo Yoga 6 di un touchscreen che, insieme al design convertibile, permette agli utenti di potersi affidare anche ad un vero e proprio tablet. Tutto ciò all’interno di una scocca molto leggera e con un prezzo più basso del solito. Grazie al 10% di sconto infatti il prezzo di questo computer sarà di 1079 €. Il tutto è in esclusiva su Amazon, per cui non lo troverete da nessun altra parte.

Lenovo Yoga 6, le specifiche folli di questo computer

Partendo dal design, l’ottava generazione di questo Yoga 6 di Lenovo presenta una scocca in alluminio molto leggero con un peso complessivo di soli 1,4 kg. Trasportarlo quindi sarà semplicissimo, ovunque decidiate di recarvi.

Venendo alle caratteristiche tecniche, siamo di fronte ad uno schermo da 13,3″ con risoluzione WUXGA, in 1920 × 1200 pixel. Il pannello IPS è in grado di raggiungere una luminosità di 300 nit. Essendo touchscreen, può essere utilizzato tranquillamente come un tablet, anche con alcune penne compatibili.

A bordo è con processore AMD Ryzen 7 7730U con 16 GB di RAM e con 1 TB di SSD per la memoria interna. Menzione di merito per la tastiera a corsa corta e retroilluminata che garantisce un’esperienza fuori dal comune.

Oggi il prezzo di questo nuovo Lenovo Yoga 6 scende del 10% e si firma a 1079 €. Sono compresi due anni di garanzia.

