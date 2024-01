LG Gram con 16 GB di RAM, ecco su Amazon il notebook top (-29%)

Oggi in sconto su Amazon arriva il laptop LG Gram 14, dotato di un processore di ultima generazione e di una batteria in grado di portare l’autonomia ai massimi storici, questo prodotto oggi costa meno del solito.

Con il 29% di sconto infatti gli utenti potranno portare a casa un dispositivo del genere per 999,99 €. Gli anni di garanzia saranno due mentre la spedizione sarà rapida.

LG Gram 14, il notebook super sottile: le specifiche

Il punto forte di questo computer portatile è sicuramente il display, un’unità da 14″ con risoluzione in full HD e con un rapporto in 16:10. Lo schermo è anti-glare e IPS, dunque i colori saranno molto fedeli alla realtà.

Per quanto concerne il processore, ecco che a comandare ci pensa un Intel della serie EVO, più precisamente un i5-1340P. Le sue prestazioni vengono rese ancora più interessanti dalla presenza di 16 GB di memoria RAM DDR4 e da un SSD da 512 GB. Per quanto riguarda la batteria, siamo di fronte ad un’unità da 72 Wh in grado di garantire davvero tante ore di schermo. A bordo non manca l’apporto del sistema operativo Windows 11 Home, ma il vero punto di forza sta nel design.

L’LG Gram 14 pesa solo 999 g, per cui trasportarlo sarà semplicissimo, complice anche lo spessore molto esiguo.

Chi vuole avere il massimo dunque può affidarsi oggi ad Amazon, dove il prodotto viene offerto in esclusiva con un’offerta a tempo. L’LG Gram costa oggi, con tastiera italiana, solo 999,99 € invece che 1399 € grazie allo sconto del 29%. Per la garanzia, ci saranno due anni a disposizione e per la spedizione basterà attendere solo un paio di giorni.

