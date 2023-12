LG QNED da 55", la smart TV 4K perfetta SOTTOCOSTO su Amazon

Come succede ormai ogni giorno, c’è sempre la smart TV di turno che stupisce per via delle sue grandi caratteristiche. Oggi la LG QNED da 55″ è in promo su Amazon con un prezzo straordinario.

Basterà pagare 569 € grazie ad uno sconto del 12%. Saranno due gli anni di garanzia e sarà rapida la spedizione a casa vostra.

LG QNED, la tecnologia che offre immagini spettacolari

Continua a mettere in netta difficoltà la concorrenza il marchio LG che in merito a smart TV proprio non ha rivali. Oggi la sua QNED da 55″ di ampiezza dimostra di avere qualità senza precedenti, soprattutto dal punto di vista tecnologico.

Questo prodotto infatti è dotato di tecnologia Quantum Dot e NanoCell, marchio di fabbrica di LG. I colori saranno ancora più raffinati rispetto alle solite televisioni e ad aiutare ci sarà il nuovo processore di sesta generazione che consente di avere un 4K più puro che mai.

La grande novità sta nel gaming, siccome a bordo della televisione c’è NVIDIA GeForce Now. Tutto è stato ottimizzato per favorire i giocatori assidui, che troveranno in questa smart TV una grandissima qualità. Ovviamente non manca l’integrazione con i celebri assistenti vocali, tra cui si distingue Alexa. A bordo gli utenti troveranno il sistema operativo webOS 23, unico nel suo genere e fluido molto più rispetto agli altri OS.

Queste caratteristiche tecniche dovrebbero lasciar capire di fronte a cosa si trovano oggi gli utenti. Il prodotto in vendita oggi rappresenta il massimo in casa LG e lo dimostra anche il prezzo, che scende del 12% fermandosi ad un totale di 569 €. La televisione sarà a casa vostra entro mercoledì con la spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.