LG UHD da 55", la smart TV con Alexa sotto i 400 € su Amazon

Fin da sempre il marchio LG è simbolo di gran qualità nel mondo delle televisioni, e con le smart TV ancor di più. Sono innumerevoli gli esemplari che il colosso ha presentato nel corso degli anni, aumentando nettamente il livello ultimamente. A testimoniarlo è il modello da 55″ oggi in sconto su Amazon, quello 2023 con risoluzione massima in 4K.

Oggi c’è un piccolo sconto che adegua leggermente il prezzo, rendendolo molto più “simpatico”. La smart TV Serie UR80 di LG costa infatti solo 399,99 € nella sua versione da 55″. Sarà a casa vostra entro lunedì con due anni di garanzia.

Smart TV LG in sconto, ecco la televisione da 55″

A stupire è la grande diagonale da 55″, che la rende ideale per essere posizionata in un soggiorno e per guardare eventi insieme ai propri amici o magari un bel film di qualità. LG ha pensato proprio a tutto e lo si nota dalla qualità: in grado di arrivare al 4K, ecco anche la certificazione HDR10 Pro per immagini clamorose.

Oltre a questo, il sistema operativo webOS 23 insieme al processore di sesta generazione, risulta nel perfetto connubio per spingere il tutto al massimo. Potrete inoltre gestire il tutto con la voce grazie alla presenza di Alexa.

Non c’è nulla da fare: il marchio LG è una garanzia soprattutto quando si parla di TV. Oggi il prodotto in sconto è uno degli ultimi prodotti dall’azienda, in quanto è stato commercializzato nella seconda parte del 2023.

Le sue caratteristiche tecniche sono di indubbio valore, come avete potuto notare poche righe più in alto. La possibilità di comandare il tutto con la propria voce, servendosi dei vari assistenti vocali, non è da sottovalutare. Allo stesso tempo anche il prezzo è uno dei punti focali oggi, siccome Amazon garantisce uno sconto dell’8% e un costo finale di 399,99 €. La garanzia sarà di due anni e la spedizione avverrà in una settimana.

