LG UltraGear da 24", il monitor in sconto Black Friday fino alle 23

Tra tutti i monitor che gli utenti Amazon potevano acquistare oggi, consigliamo espressamente questo di LG, un UltraGear da 24″ di ampiezza dotato di ottime caratteristiche tecniche.

Il prodotto, almeno fino alle 23:59, è ancora in sconto e costa 129,99 € invece che 239 € grazie al ribasso del 13% su Amazon.

Il monitor perfetto esiste, ecco l’UltraGear da 24″ di LG

Quelle caratteristiche tecniche che stavate cercando sono probabilmente disponibili oggi nel monitor LG UltraGear da 24″ in vendita su Amazon. Con un tempo di risposta rapido di 1ms e con il refresh rate a 144 Hz, il monitor assicura transizioni fluide e senza sfarfallii, offrendo un’esperienza di gioco molto più reattiva del solito. La presenza di funzionalità come il Black Stabilizer, Dynamic Action Sync e Crosshair contribuisce a migliorare ulteriormente la precisione e la chiarezza di ogni immagine.

Il pannello IPS consente a tutti una visione ottimale da qualsiasi angolazione, supportando una vasta gamma di colori, ben 16.7 milioni, e una copertura sRGB del 99%. Inoltre, il monitor supporta la tecnologia HDR 10 per un range dinamico molto elevato.

Le funzionalità di multitasking, come Screen Split e Reader Mode con Low Blue-Light, consentono una personalizzazione flessibile dell’area di visualizzazione e contribuiscono a ridurre l’affaticamento visivo.

Per quanto riguarda le connessioni, il monitor dispone di 2 porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 porta Display Port 1.4 e un’uscita audio. Può essere regolato in inclinazione e rotazione in base alle proprie esigenze. Siamo quindi di fronte ad un prodotto che non manca veramente in nulla, da prendere al volo prima che scada il tempo necessario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.