L'Hosting di Aruba con WordPress preinstallato costa quanto un caffè

Stai sognando di creare un sito web per la tua attività o per il tuo progetto personale, ma l’idea di dover affrontare complessi tecnicismi ti spaventa? Niente paura! Con l’hosting di Aruba e WordPress preinstallato, puoi finalmente realizzare il tuo sito web in modo semplice, veloce e senza stress, al costo incredibile di soli 19,90 Euro all’anno.

Perché scegliere Aruba per il tuo hosting WordPress?

Aruba, leader italiano nel settore dell’hosting, offre una soluzione completa e vantaggiosa per tutti coloro che desiderano creare un sito web WordPress:

Installazione immediata: WordPress è già preinstallato sul tuo spazio web, così potrai iniziare a creare il tuo sito in pochi minuti, senza bisogno di competenze tecniche.

Prestazioni elevate: L'hosting è ottimizzato per WordPress, garantendoti la massima velocità e fluidità per il tuo sito web.

Aggiornamenti automatici: Non dovrai più preoccuparti di aggiornare manualmente WordPress: il sistema si aggiorna automaticamente, garantendoti sempre la massima sicurezza e stabilità.

Backup automatici: I tuoi dati saranno sempre al sicuro grazie a backup automatici regolari, che ti permetteranno di recuperare il tuo sito web in caso di imprevisti.

Supporto dedicato: In caso di bisogno, potrai contare su un team di esperti sempre pronti ad aiutarti e a rispondere alle tue domande.

Un’offerta completa per tutte le tue esigenze che comprende spazio web illimitato, caselle email illimitate, certificato SSL gratuito, Dominio gratuito. Registra il tuo dominio personalizzato e rendi il tuo sito web facilmente riconoscibile.

Crea il tuo sito web in modo semplice e conveniente

Con l’hosting di Aruba e WordPress preinstallato, creare un sito web diventa davvero semplice e alla portata di tutti. Non avrai bisogno di conoscere il linguaggio di programmazione o di avere competenze tecniche particolari: tutto quello che devi fare è scegliere il piano tariffario più adatto alle tue esigenze e iniziare a dare vita alle tue idee.