L'Hosting WordPress di Hostinger a soli 3 Euro al mese

Creare un sito web WordPress non è mai stato così facile e conveniente. Con Hostinger, puoi avere un hosting WordPress performante e affidabile a partire da soli 3 Euro al mese . La promozione prevede lo sconto del 75%, garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni dominio e migrazione del sito gratuiti e assistenza clienti h24 e 7 giorni su 7.

Gli hosting WordPress sono progettati per garantire stabilità e affidabilità, così da rendere il tuo sito web sempre online e disponibile per i tuoi visitatori. Oltretutto, possono essere facilmente scalati per soddisfare le tue crescenti esigenze, in modo da poter aggiungere più contenuti, plugin e traffico senza sacrificare le prestazioni. Ma ecco alcuni motivi per cui scegliere l’hosting WordPress.

8 motivi per cui scegliere l’Hosting WordPress di Hostinger

Un dominio gratuito: Con l’acquisto di un piano di hosting annuale, riceverai un dominio gratuito per il tuo sito web.

Con l’acquisto di un piano di hosting annuale, riceverai un dominio gratuito per il tuo sito web. Un certificato SSL gratuito: Un certificato SSL protegge i dati dei tuoi visitatori e aumenta la fiducia nel tuo sito web.

Un certificato SSL protegge i dati dei tuoi visitatori e aumenta la fiducia nel tuo sito web. Caselle email illimitate: Crea caselle email personalizzate con il nome del tuo dominio.

Crea caselle email personalizzate con il nome del tuo dominio. Backup automatici: Hostinger esegue backup automatici del tuo sito web per proteggerti da perdite di dati.

Hostinger esegue backup automatici del tuo sito web per proteggerti da perdite di dati. WAF (Web Application Firewall): Il WAF di Hostinger protegge il tuo sito web da attacchi informatici.

Il WAF di Hostinger protegge il tuo sito web da attacchi informatici. Cache LiteSpeed: La cache LiteSpeed ​​accelera il caricamento del tuo sito web.

La cache LiteSpeed ​​accelera il caricamento del tuo sito web. Staging 1-click: Crea una copia del tuo sito web per testarlo prima di renderlo pubblico.

Crea una copia del tuo sito web per testarlo prima di renderlo pubblico. Accesso SSH: Accedi al tuo server tramite SSH per una maggiore flessibilità.

Hostinger offre una varietà di piani di hosting WordPress per soddisfare ogni esigenza. Se sei un principiante, il piano Single WordPress è l’ideale per te. Se hai un sito web con più traffico, puoi scegliere il piano Business WordPress o il piano Cloud WordPress.