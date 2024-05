Liberati dalle password per migliorare la tua sicurezza online con LastPass

La gestione delle password non è soltanto una questione di comodità, ma anche e soprattutto di sicurezza. Una società come la nostra, connessa 24 ore su 24, ci porta ad avere centinaia di account diversi e relative credenziali da ricordare.

L’errore più comune? Usare password semplici e per lo più uguali tra loro. Di fatto, un assist perfetto per i cybercriminali, con tutte le conseguenze del caso. Ecco perché ti consigliamo di usare un password manager sicuro e affidabile, grazie al quale è sufficiente ricordarsi una sola password, potendo fare affidamento inoltre su un’eccellente protezione della tua vita digitale. Uno dei migliori password manager disponibili sul mercato è LastPass, disponibile sia in una versione gratuita che una più completa a pagamento.

Perché scegliere LastPass per la gestione delle tue password

Il password manager LastPass offre una gestione ottimale delle credenziali. Innanzitutto salva in automatico le tue password, facendo sì che restino sempre a portata di mano in caso di bisogno. Inoltre non dovrai più ricordartele una a una, ma sarà sufficiente ricordare solo la password principale, la chiave per accedere a quella che può essere definita come la cassaforte delle password.

Un altro vantaggio è la compilazione automatica di moduli e dati di accesso. LastPass consente di risparmiare tempo prezioso, inserendo credenziali e dati personali al tuo posto. Allo stesso tempo, archivia i dati sensibili all’interno di una cassaforte digitale crittografata.

L’altro motivo per cui scegliere LastPass è la sincronizzazione delle password tra più dispositivi. Questo fa sì che ogni utente abbia le sue password sempre a portata di mano su qualunque tipo di dispositivo.

Puoi attivare LastPass gratis tramite il modulo di iscrizione disponibile su questa pagina.