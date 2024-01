Lo smartphone che batte iPhone è lo Xiaomi 13T, costa la metà

Chi tra gli utenti Amazon non aveva mai valutato l’acquisto di uno Xiaomi 13T, è ancora in tempo per farlo. Mediante un venditore di terze parti, il telefono torna disponibile ad un ottimo prezzo.

Come si può notare sul famoso sito e-commerce, il costo finale sarà di 462,99 € con spedizione prevista entro lunedì.

Con display AMOLED e 5000 mAh di batteria, lo Xiaomi 13T è un top

Presenta un display da 6,67″ di larghezza e soprattutto una risoluzione in full HD+. È questo il tratto contraddistinto del nuovo Xiaomi 13T, prodotto che vanta ottime caratteristiche tecniche al suo interno per quanto concerne l’hardware.

Oltre a presentare in questa variante ben 256 GB di memoria interna e 8 GB di memoria RAM, lo smartphone si aggrappa ad un processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra, il top di gamma dell’azienda. Nessun problema dunque per quanto riguarda le prestazioni, che saranno all’insegna dell’esplosività e della fluidità. Lo Xiaomi 13T mostra inoltre anche un ottimo comparto fotografico che si compone di tre obiettivi diversi, con il primo che arriva a 50 MP. La batteria è un altro fiore all’occhiello, visto che garantisce l’intera giornata di autonomia con ben 5000 mAh.

È inutile girarci intorno: queste caratteristiche tecniche possono bastare all’85% degli utenti del mondo. Lo Xiaomi 13T è un vero fenomeno della telefonia sia per via del design che per quanto concerne le sue specifiche appena descritte. Non serve di certo fare ulteriori presentazioni per convincere gli utenti ad acquistarlo: oggi è disponibile con un ottimo sconto che difficilmente si vede sul web.

Lo Xiaomi 13T è dunque disponibile per un costo di 462,99 €, circa 40 € in meno rispetto a quanto visto su altri siti e-commerce. Amazon oltre acquisto garantisce anche la spedizione entro questo lunedì e con un anno di garanzia incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.