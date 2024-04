Lo smartwatch da battere è il GALAXY Watch6 oggi a prezzo STRACCIATO

Oggi torna in sconto il Samsung Galaxy Watch6 su Amazon. Il prodotto beneficia di un ripasso davvero ottimo che equivale infatti al 23%. Qualità, prestazioni e soprattutto una grande durata della batteria, ne fanno lo smartwatch da battere.

Il Watch6 riesce a durare più di 3 giorni senza problemi. Oggi il suo prezzo finale è di soli 269 € con due anni di garanzia.

Il Samsung Galaxy Watch6 da 44mm è in sconto oggi solo su Amazon

Il design della cassa è circolare e misura 44 mm, il giusto per chi vuole monitorare i propri parametri vitali ogni giorno osservandoli bene sul display. Questo Galaxy Watch6 ha uno schermo AMOLED talmente nitido da sembrare disegnato, merito ovviamente della tecnologia di Samsung. Il monitoraggio del battito cardiaco così come dell’ossigeno nel sangue, dello stress, della massa corporea e di più di 150 attività fitness è un gioco da ragazzi per questo orologio. È ovviamente anche impermeabile per chi vuole indossarlo al mare o in piscina.

Chi compra uno smartphone lo fa per monitorare al meglio le sue funzioni vitali e quale miglior prodotto di questo Samsung Galaxy Watch6? Per quanto concerne il rapporto tra qualità e prezzo, siamo di fronte al top di gamma in assoluto, quello che offre il monitoraggio di qualsiasi parametro con grande precisione. Ciò che stupisce, anche a detta degli utenti, è sicuramente la comodità che si prova una volta indossato l’orologio. È consigliato soprattutto per questo ma anche per la sua grande abilità nel monitorare le attività fitness.

Samsung ha fatto un gran capolavoro ma Amazon non è stata da meno: l’azienda ha deciso di scontare il prodotto del 23%. Il Galaxy Watch6 nella sua versione da 44 mm costa oggi 269 € invece che 349 €.