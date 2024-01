Lo speaker portatile mostruoso di Soundcore su Amazon al 22% di sconto

Oggi siamo al cospetto di un ottimo altoparlante portatile, lo speaker di Soundcore denominato Motion Boom Plus. Grande ma allo stesso tempo facilmente trasportabile grazie alla tracolla, questo prodotto oggi arriva in grande sconto su Amazon.

L’offerta a tempo del 22% consente di acquistarlo per 139,99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Lo speaker Soundcore Motion Boom Plus B2C è fenomenale, le sue specifiche

Il design di questo super speaker portatile parla già da sé: si vede fin dal primo impatto che è un prodotto di grande qualità costruttiva. Soundcore ha pensato a questo Motion Boom Plus proprio per sorprendere ed è quello che riesce a fare con la sua potenza inaudita che si spinge fino ad 80W.

Al suo interno ci sono due woofer da 30W e dei tweeter da 10W, in grado di fornire un audio cristallino e potente allo stesso tempo. La tecnologia BassUp garantisce una potenza incredibile dei bassi mentre la batteria concede fino a 20 ore di autonomia. Da dimenticare inoltre che è anche a prova d’acqua grazie alla certificazione IP67.

Come si può notare dalle immagini, aprendo la pagina ufficiale di acquisto di Amazon, lo speaker in questione non è proprio piccolo. Certamente gli utenti accetteranno il compromesso di avere una presenza ingombrante ma anche una potenza inaudita al seguito. Il Motion Boom Plus B2C di Soundcore è davvero un portento in termini di resa acustica ed è per questo che tutti lo desiderano. Allo stesso tempo è anche semplicissimo da trasportare vista la pratica tracolla in dotazione.

Grazie all’offerta a tempo del 22%, gli utenti di Amazon potranno pagarlo solo 139,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione assicurata al massimo entro il 24 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.