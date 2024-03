Lo speaker POTENTISSIMO di Sony è quasi un REGALO su Amazon

Lato audio non c’è gioco: Sony è leader assoluta tra le aziende e Amazon vuole ricordarlo ai suoi utenti. Oggi in sconto ecco il fantastico speaker portatile Bluetooth ad ampio campo sonoro, il Sony SRS-XE300. Questa cassa wireless è in grado di fornire prestazioni straordinarie e vanta anche altri punti di forza, come la sua resistenza ad esempio.

Amazon oggi fornisce uno sconto importante, in quanto abbassa il suo prezzo del 55% rendendola disponibilità ad 89 €. Basta attendere circa cinque giorni per riceverla a casa con due anni di garanzia.

Dal design unico e ben realizzato grazie ai materiali scelti da Sony, questo speaker è probabilmente il migliore nella sua categoria. È facile da trasportare ed il suo punto di forza in assoluto è l’impermeabilità grazie alla certificazione IP67. La durata della batteria arriva almeno a 24 ore, come nessun altra cassa portatile.

La forma lineare del diffusore consente la distribuzione dell’audio in maniera uniforme, riuscendo a soddisfare anche i più esigenti. La tecnologia Echo Canceling permette anche di effettuare delle chiamate in contemporanea senza interrompersi.

Trovare uno speaker Bluetooth così potente e conquista qualità è praticamente impossibile se non affidandosi a Sony. Il fantastico SRS-XE300 consente a qualsiasi utente di appagare la propria fame di musica all’insegna della potenza della sicurezza e dell’efficienza energetica. I punti di forza di questo speaker sono certamente l’impermeabilità, la resistenza agli urti e la durata della batteria che arriva oltre le 24 ore.

Non è da sottovalutare il prezzo, oggi giù del 55% rispetto al solito e dunque fermo a soli 89 € invece che a 199 €. Ci sono due anni di garanzia e c’è anche la spedizione veloce.