Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G CROLLA su eBay con il codice sconto

L’offerta di oggi arriva da parte di eBay, che sceglie di regalare una grande occasione a chi necessita di un nuovo smartphone. In via del tutto eccezionale arriva uno sconto provvisto di codice da applicare in fase di acquisto finale: si tratta del nuovo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Il costo scende in principio del 32%, ma si possono detrarre altri 15 € inserendo il codice “PSPRFEB24“. Il prezzo finale sarà dunque di soli 357 € con spedizione rapida.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, uno smartphone top ma poco costoso

Chi vuole lo smartphone perfetto per avere prestazioni spaventose, un ottimo comparto fotografico e soprattutto un grande risparmio, deve assolutamente acquistare questo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G. Dotato delle migliori caratteristiche tecniche, mostra innanzitutto uno splendido display da 6,67″ con risoluzione in full HD+. Il pannello è un AMOLED CrystalRes che garantisce una fluidità davvero pazzesca fino a 120 Hz.

L’altro punto di forza è la fotocamera, che sul retro mostra ben tre sensori. Quello principale è addirittura da 200 MP con OIS e con un super zoom. Le immagini scattate e i video realizzati in 4K sono spettacolari, davvero un piacere per gli occhi.

In merito alla batteria, siamo di fronte ad uno smartphone che non si scarica praticamente mai grazie ai suoi 5000 mAh.

Smartphone di questa caratura non sempre sono disponibili su eBay ed è per questo che bisogna approfittare adesso. Di punti di forza ce ne sono in quantità, a partire dal design che sembra appartenere ad un top di gamma fino ad arrivare alla fotocamera con ben tre sensori diversi. Per prezzi così è davvero difficile trovare un “quasi flagship”, diventato ormai un vero e proprio best-buy.

Il prezzo scende oggi su eBay del 32% ed è per questo che si possono risparmiare oltre 170 €. C’è anche un ulteriore sconto dovuto al codice da inserire che è il seguente: PSPRFEB24. È in questo modo che il prezzo arriva ad una somma di soli 357 €, con spedizione veloce in due giorni.

