L'Odyssey G3 di Samsung è su eBay al 27%, che monitor!

Quando viene tirata in ballo Samsung, non c’è dubbio: la qualità è massima. Il colosso sudcoreano, oltre agli smartphone, è anche in grado di produrre grandi monitor per computer, soprattutto in ambito gaming. Oggi ad esempio su eBay arriva in sconto l’Odyssey G3, dispositivo bello da vedere e anche molto performante.

Lo sconto del 27% porta il vecchio prezzo a scendere fino a 159,99 € con spedizione garantita entro martedì 23 gennaio e con un anno di garanzia disponibile.

Il monitor di Samsung più amato dagli utenti è in sconto, le specifiche

La specifiche tecniche parlano chiaro: 24″ di ampiezza su un pannello totalmente piatto e con risoluzione in full HD. Per quanto concerne poi la frequenza di aggiornamento, siamo sui 144 Hz.

L’impatto estetico poi è devastante: le linee con cui è realizzato questo monitor conferiscono grande senso di appagamento a chi lo utilizza. La base con piede biforcuto è il tocco di classe che subito lascia capire che stiamo parlando di un dispositivo dedicato al mondo del gaming.

Non sarà un top di gamma, ma la sua estetica suggerisce praticamente il contrario. Chi non conosce il monitor da gaming Odyssey G3 di Samsung crederà di trovarsi di fronte ad un colosso assoluto, ruolo che in realtà riveste all’interno della sua categoria.

Il monitor infatti si può tranquillamente catalogare come il migliore tra quelli quelli da 24″ e con risoluzione in full HD, in virtù anche del suo prezzo di vendita odierno. Gli utenti che lo acquisteranno tramite eBay potranno portarlo a casa con un risparmio di ben 58 € grazie al 27% di sconto. Questo garantirà un prezzo finale di soli 159,99 €, peraltro con un anno di garanzia e con la spedizione entro la prossima settimana, più precisamente martedì.

