Logitech G G715: promo WOW sulla tastiera meccanica da gaming

Da anni ormai punto di riferimento per i videogiocatori, Logitech continua a sfornare periferiche versatili e soprattutto di indubbia qualità. Tra le proposte più recenti c’è la tastiera meccanica wireless G715 con illuminazione RGB Lightsync e supporto per polsi incluso. Essendo un prodotto top di gamma, il suo prezzo di listino non è poi così contenuto (229€), ma con Amazon oggi c’è la possibilità di risparmiare il 40% e mettere a segno un vero e proprio affare: solo 137,99€, spedizione inclusa.

Con questa tastiera, Logitech punta allo stile, al comfort e – ovviamente – alle prestazioni. La G715 della collezione Aurora offre infatti uno stile elegante e curato nei minimi dettagli. Il formato è compatto, quindi manca il tastierino numerico sulla destra: una soluzione ottimale per i videogiocatori che hanno bisogno di ampio spazio sulla scrivania. L’altezza è regolabile, e poi incluso nella confezione è incluso anche un morbido supporto per polsi.

Essendo una tastiera meccanica, bisogna parlare anche degli switch. Quelli integrati sono gli interruttori GX meccanici che offrono prestazioni di alto livello restituendo però un tocco classico. Per gli amanti del “suono dei tasti”, è una goduria.

A proposito di tasti, sono inclusi tutti i tasti funzione e anche i controlli multimediali (in alto a destra). Grazie a quest’ultimi è possibile gestire facilmente la musica in riproduzione, ma anche film e serie TV. E c’è anche la rotellina per il volume.

Infine, non poteva mancare il sistema di retroilluminazione (Aurora Collection). Se quella di default non è di gradimento, può essere personalizzata tramite la piattaforma gratuita G HUB.

