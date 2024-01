Logitech G203: il mouse da gaming costa meno di 25€ (-43%)

Logitech è oggi uno dei brand più affermati anche in termini di periferiche da gaming. Le sue proposte sono varie e sono in grado di accontentare tutti gli utenti, anche quelli che non vogliono spendere cifre esagerate per prodotti di qualità. Se poi ad un prezzo di listino già relativamente basso si aggiunge anche un sostanzioso sconto del 43%, allora l’affare è assicurato. Il prodotto in questione è il mouse cablato G203 LIGHTSYNC, con illuminazione RGB e tracciamento a 8.000 DPI.

Quanto costa, dunque? Solo 23,49€, spedizione inclusa.

Il Logitech G203 LIGHTSYNC è a prezzo regalo su Amazon: lo sconto è del 43%!

Il mouse G203 LIGHTSYNC di Logitech è l’ideale per i videogiocatori che richiedono un prodotto premium ed affidabile. Progettato per il comfort e le prestazioni, la periferica da gioco è dotata di sei pulsanti programmabili e di un sensore da 200 a 8000 DPI, per una precisione eccellente. Da segnalare c’è anche l’illuminazione Lightsync RGB con 16,8 milioni di colori, personalizzabile con il software gratuita G Hub.

Con la Color Wave, scegli tra animazioni vivaci, impostazioni basate su giochi e contenuti multimediali o programma le macro scegliendo tra circa 16,8 milioni di colori. E grazie al campionamento dinamico dello schermo puoi impostare la tua illuminazione su Screen Sampler per sincronizzarla con lo schermo.

Sincronizzabile con altri dispositivi Logitech, il mouse G203 porta con sé un microprocessore ARM a 32 bit, una frequenza di polling di 1000 Hz e vanta un tempo di risposta di 1 ms. Inoltre, utilizza un formato dati a 16 bit per asse, molto pratico per gli spostamenti veloci.

Il G203 utilizza una porta USB per funzionare ed è compatibile con Windows (7 e versioni successive), macOS (10.13 e versioni successive) e ChromeOS.

