Black Friday vuol dire risparmio e lo sconto del 49% sulla gettonatissima tastiera multidispositivo Logitech K380 ne è la prova. La periferica Bluetooth (nella tinta Rosa) oggi costa solo 29,99€, spedizione compresa. Il prezzo di listino di 58,99€? Solo un brutto ricordo.

Amazon sconta del 49% la tastiera Logitech K380: è l’affare del Black Friday!

La Logitech K380 è una tastiera wireless che non passa inosservata. Anche per il suo design leggero e minimalista, potremmo dire.

Come anticipato, è una periferica Bluetooth che può essere utilizzata con una marea di dispositivi, a partire dai Mac e dai PC Windows (ma è compatibile anche con Android, iPadOS, Smart TV, Linux e così via). Con l’Easy Switch con 3 canali di collegamento, poi, la puoi connettere a tre dispositivi diversi e passare da uno all’altro con un semplice tocco.

Pur essendo compatta, i tasti sono ben distanziati tra loro e offrono una digitazione fluida e silenziosa. E poi sono di forma circolare, una soluzione abbastanza insolita di questi tempi, ma assolutamente gradevole al tocco e alla vista.

Trattandosi di una periferica Bluetooth, non noterai fastidiosi cavi sulla scrivania e potrai portarla in giro ovunque, senza avvertirne il peso. Ovviamente sono necessarie delle batterie. All’interno della confezione ne trovi due di topo AAA, e per il futuro non devi assolutamente preoccuparti: stando a quanto dichiarato da Logitech, l’autonomia è di circa 2 anni.

Ti ricordo che il prezzo promozionale di 29,99€ è strettamente legato al Black Friday di Amazon. Diverse colorazioni sono già terminate, meglio dunque non perdere altro tempo.

Scopri qui tutti gli sconti Black Friday sui prodotti Logitech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.