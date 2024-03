Stando ai commenti che si trovano in rete, la Apple Magic Keyboard è una delle migliori tastiere in assoluto. Sia in termini di qualità costruttiva che di performance. La migliore alternativa (che per alcuni è anche la prima scelta, a dire il vero) è quella di Logitech, ovvero la MX Keys for Mac. Si tratta di una tastiera wireless con retroilluminazione intelligente, tastierino numerico e tutti i tasti per interagire con macOS senza alcun compromesso.

Trattandosi di un dispositivo premium (anche per via dei materiali impiegati), il prezzo di listino non è particolarmente contenuto. Tuttavia, grazie allo sconto Amazon del 34%, oggi la puoi acquistare a soli 88,99 euro, spedizione compresa.

Solo il meglio per il tuo Mac: la Logitech MX Keys for Mac è scontata del 34% su Amazon e costa meno di 90€

La Logitech MX Keys for Mac è una tastiera wireless progettata specificamente per gli utenti Mac. Offre un’esperienza di digitazione fluida e confortevole, oltre a una serie di funzionalità avanzate che possono aumentare la produttività. La tastiera ha un design elegante che si abbina perfettamente a qualsiasi Mac. È realizzata in alluminio anodizzato e presenta un profilo sottile e leggero. I tasti sono concavi e offrono una piacevole sensazione al tatto.

Non mancano poi funzionalità avanzate che possono migliorare l’esperienza di digitazione e la produttività. La tastiera è dotata di retroilluminazione intelligente che si regola automaticamente in base alla luce ambientale. I tasti sono inoltre programmabili, consentendo di personalizzare le scorciatoie e le macro.

La MX Keys for Mac è supporta inoltre la tecnologia FLOW, che consente di utilizzare la tastiera con più dispositivi (fino a 3). È possibile passare da un dispositivo all’altro con un semplice tocco di un pulsante. La tastiera è inoltre compatibile con Easy-Switch, che consente di associare la tastiera a tre dispositivi e di passare da uno all’altro con un semplice tocco di un pulsante.

Per quanto riguarda infine la batteria, la Logitech MX Keys for Mac ha un’autonomia di 10 giorni circa con una singola carica. La tastiera può essere ricaricata tramite la porta USB-C.