Logitech MX Keys S: la PERFEZIONE per la tua scrivania

La tua postazione di lavoro merita solo il meglio, e quando si parla di tastiere c’è solo un prodotto su cui vale davvero la pena investire. La Logitech MX Keys S, compatibile sia con PC Windows che Mac, è a detta di molti la migliore della sua categoria e oggi costa poco più di 90€ grazie allo sconto Amazon.

Comfort, precisione e ampia compatibilità: la Logitech MX Keys S è la tastiera Bluetooth da acquistare oggi

In tanti ritengono che la MX Keys S sia la “tastiera perfetta”. E forse non siamo così lontani dalla verità, perché trovare un difetto in questa periferica è quasi impossibile. È una tastiera progettata per offrire un’esperienza di digitazione fluida e confortevole per utenti che richiedono prestazioni elevate e una qualità costruttiva superiore.

La tastiera utilizza la tecnologia wireless Logitech Unifying o Bluetooth per connettersi a computer, smartphone e tablet. La tastiera è alimentata da una batteria ricaricabile integrata che può durare fino a 10 giorni con una singola carica, o fino a 5 mesi con l’illuminazione disattivata.

Tra le caratteristiche più apprezzate della tastiera MX Keys S c’è la retroilluminazione intelligente, che regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di illuminazione dell’ambiente circostante. Ciò significa che la tastiera è sempre facile da leggere, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera MX Keys S è dotata di tasti a profilo basso, che offrono un’esperienza di digitazione confortevole e silenziosa. A proposito, i tasti utilizzano il meccanismo a scissor-switch, che garantisce una risposta rapida e precisa quando si digita. E poi non manca una fila di tasti funzione che consentono di accedere rapidamente a varie funzioni del sistema operativo.