Prezzo inferiore ai 100€ e consegna garantita prima di Natale. Ecco due ottimi motivi per aggiungere subito al proprio carrello Amazon la Logitech MX Keys S, la tastiera Bluetooth retroilluminata per PC e Mac che tutti gli utenti vorrebbero avere sulla propria scrivania. Al momento Amazon applica uno sconto del 25%, ma quanto durerà? Meglio sbrigarsi.

La Logitech MX Keys S è la tastiera per eccellenza e oggi costa meno di 100€

In tanti definiscono la Logitech MX Keys S la “tastiera perfetta”. E forse è proprio questa la verità, perché trovare un difetto in questa periferica è quasi impossibile. È una tastiera progettata per offrire un’esperienza di digitazione fluida e confortevole per utenti che richiedono prestazioni elevate e una qualità costruttiva superiore.

La tastiera utilizza la tecnologia wireless Logitech Unifying o Bluetooth per connettersi a computer, smartphone e tablet. La tastiera è alimentata da una batteria ricaricabile integrata che può durare fino a 10 giorni con una singola carica, o fino a 5 mesi con l’illuminazione disattivata.

Tra le caratteristiche più apprezzate della tastiera MX Keys S c’è la retroilluminazione intelligente, che regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di illuminazione dell’ambiente circostante. Ciò significa che la tastiera è sempre facile da leggere, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera MX Keys S è dotata di tasti a profilo basso, che offrono un’esperienza di digitazione confortevole e silenziosa. A proposito, i tasti utilizzano il meccanismo a scissor-switch, che garantisce una risposta rapida e precisa quando si digita. E poi non manca una fila di tasti funzione che consentono di accedere rapidamente a varie funzioni del sistema operativo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.