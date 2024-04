Il MIGLIORE è scontato del 41%: è il Logitech MX Master 3S

Ti sei reso/a conto che il Magic Mouse di Apple proprio non fa per te? Il miglior “topolino” da abbinare al tuo Mac è il Logitech MX Master 3S, oggi disponibile su Amazon a soli 79,99 euro, spedizione compresa. Si tratta di uno sconto particolarmente sostanzioso (il prezzo di listino è di 134,99 euro), quindi perché farsi sfuggire questa periferica top di gamma?

Il migliore al prezzo più basso: il Logitech MX Master 3S è il mouse Bluetooth perfetto per il tuo Mac

Il Logitech MX Master 3S è un mouse avanzato per i professionisti che richiedono un controllo preciso e personalizzabile del cursore. È dotato di una serie di funzioni di ultima generazione, come in sensore ad altissima precisione, un design ergonomico, la rotella per sfreccia alla velocità della luce e una serie di pulsanti programmabili.

Il sensore del mouse è uno dei suoi punti di forza, è basato infatti su una tecnologia a doppio raggio laser che garantisce una precisione di tracciamento perfetta. Ciò significa che il cursore si muove in modo fluido e preciso sulla maggior parte delle superfici, anche su quelle solitamente più difficili come il vetro.

Il design ergonomico del mouse MX Master 3S lo rende estremamente confortevole da usare anche per lunghi periodi di tempo. La superficie del mouse è rivestita in gomma, per una presa sicura e comoda.

A differenza di altre periferiche della medesima categoria, quella di Logitech ha ben due rotelle. Oltre a quella solita, ce n’è una anche sul fianco interno (a sinistra, quindi), così puoi navigare rapidamente tra le schede aperte o le finestre del browser. E poi il mouse è dotato anche di sei pulsanti programmabili, che possono essere configurati per eseguire azioni specifiche come il copia-incolla, l’apertura di applicazioni o la navigazione tra le schede del browser.