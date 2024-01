Un kit perfetto sia per utenti Windows che macOS. Il bundle in questione si chiama Logitech Pebble 2 Combo e include sia una tastiera che un mouse Bluetooth. Per entrambe le periferiche il costo sarebbe di 79,99€, ma oggi – grazie allo sconto Amazon del 38% – l’affare si chiude a soli 49,99€, spedizione inclusa.

Mouse e tastiera Logitech della serie Pebble 2 a soli 49,99€: il kit perfetto sia per PC che Mac

La Logitech Pebble 2 è una tastiera wireless dal design leggero e minimalista. È una periferica Bluetooth che può essere utilizzata con una marea di dispositivi, a partire dai Mac e dai PC Windows (ma è compatibile anche con Chrome OS, Android, iPadOS, Smart TV e Linux). Con l’Easy Switch con 3 canali di collegamento, poi, la puoi connettere a tre dispositivi diversi e passare da uno all’altro con un semplice tocco.

Pur essendo compatta, i tasti sono ben distanziati tra loro e offrono una digitazione fluida e silenziosa. E poi sono di forma circolare, una soluzione abbastanza insolita di questi tempi, ma assolutamente gradevole al tocco e alla vista.

Trattandosi di una periferica Bluetooth, non noterai fastidiosi cavi sulla scrivania e potrai portarla in giro ovunque, senza avvertirne il peso.

Lo stesso design minimal caratterizza il mouse Pebble 2. Il profilo è sottile e le dimensioni sono abbastanza compatte. I clic sono silenziosi e il pulsante centrale (quello della rotellina) può essere personalizzato tramite l’app Logi Options+. Infine, così come la tastiera, può essere collegato con 3 dispositivi nello stesso momento.

All’interno della confezione sono incluse le batterie AAA per entrambe le periferiche. E non manca ovviamente anche il ricevitore Bluetooth USB-A.

