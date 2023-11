Logitech Zone Vibe 125 da URLO con lo sconto Black Friday

Promozione a dir poco vantaggiosa per chi vuole ascoltare musica alla massima qualità ma anche per coloro che usano le cuffie munite di microfono per le videocall di lavoro. Le cuffie wireless Logitech Zone Vibe 125 (con ricevitore USB-A incluso) oggi costano solo 59,99€ anziché 145€. Tutto merito del super sconto Black Friday.

Cuffie wireless di qualità e dotate di microfono: le Logitech Zone Vibe 125 sono ancora più spettacolari con la promo Black Friday

Le Zone Vibe 125 hanno un design moderno e elegante, con padiglioni auricolari over-ear imbottiti e leggeri. Sono cuffie molto comode da indossare, anche per lunghi periodi di tempo. I padiglioni auricolari sono imbottiti con memory foam e offrono una buona cancellazione del rumore. Il braccio del microfono è regolabile in altezza, in modo da poterlo posizionare in modo confortevole.

La qualità dell’audio è eccellente: i bassi sono profondi e incisivi, gli alti sono nitidi e le voci sono chiare. Le cuffie sono dotate di driver da 40 mm e di un equalizzatore integrato che consente di personalizzare l’audio in base alle proprie preferenze.

Le Zone Vibe 125 sono dotate di cancellazione del rumore attiva (ANC). Questa funzione utilizza microfoni interni ed esterni per rilevare e attenuare il rumore ambientale. Il tutto passa ovviamente anche attraverso il microfono (di tipo flip-to-mute), che può essere comodamente risposto all’interno delle cuffie quando non è in uso.

Non mancano poi i controlli integrati, che consentono di regolare il volume, mettere in pausa la musica e rispondere alle chiamate premendo gli appositi pulsanti posizionati sui due padiglioni.

Per completare l’acquisto a soli 59,99€ non bisogna fare altro che aggiunge le cuffie Logitech al carrello Amazon. L’offerta è strettamente legata al Black Friday, quindi non durerà poi per molto tempo. Un consiglio? Meglio muoversi in fretta, perché le unità potrebbero terminare nel giro di pochi giorni, se non poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.