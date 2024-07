Luglio 2024 su Disney+: tutte le novità da non perdere

Luglio 2024 è un mese ricco di nuove uscite su Disney+, con una varietà di film e serie TV pronte a intrattenere gli spettatori. Per avere accesso all’intero catalogo, con tutte le novità di queste settimane, occorre abbonarsi attivando uno dei tre piani disponibili: Standard con pubblicità, Standard, Premium. Il più economico è il piano Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese.

Disney+: a luglio 2024 tante novità, tra film e serie tv

Ecco la lista completa delle novità del catalogo Disney+ per il mese di luglio:

Futurama – dodicesima stagione (serie animata): disponibile a partire dal 29 luglio

Will Trent – seconda stagione (serie tv): disponibile a partire dal 17 luglio)

Descendants: l’ascesa di Red – seconda stagione (serie tv): disponibile dal 12 luglio

Under the Bridge – prima stagione (serie tv): disponibile dal 10 luglio

Bluey Minisodes – prima stagione (serie animata): disponibile dal 3 luglio

Non sono ancora morta – seconda stagione (serie tv): disponibile dal 3 luglio

Una delle novità più attese di luglio su Disney+ è la prima stagione di “Under the Bridge”, una mini-serie televisiva statunitense basata sul romanzo di Rebecca Godfrey. La storia segue la vita della 14enne canadese di origini indiane, Reena Virk, che scompare misteriosamente durante una festa. Le indagini successive svelano menzogne e segreti tra il gruppo di amici della ragazza. Per risolvere il caso, due donne straordinarie entrano in scena: la poliziotta Cam Bentland e la scrittrice Rebecca Godfrey, che portano alla luce la verità su quanto accaduto a Reena.

