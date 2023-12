MacBook Air 2020 con M1, Amazon quasi lo regala con il 31% di sconto

Avevate voglia di acquistare un nuovo laptop di grande livello? È Amazon oggi a fornirvi l’assist decisivo con il MacBook Air 2020 con M1 ad un prezzo straordinario.

Questo computer portatile è arrivato oggi sul sito e-commerce con il 31% di sconto, ciò significa che costerà solo 849 €. La spedizione è rapida e ci sono due anni di garanzia.

Amazon regala il MacBook di Apple con processore M1, le specifiche

Quello che sorprende è quanto sia ancora attuale questo prodotto, un vero e proprio baluardo del mercato dei laptop in giro per il mondo. Il MacBook Air in versione 2020 è uno di quelli più acquistati di sempre grazie alle sue caratteristiche sia tecniche che estetiche.

Parliamo innanzitutto di un prodotto che è talmente sottile da sembrare quasi un tablet quando è chiuso, per cui molto facile da trasportare. I materiali utilizzati sono di fascia altissima, gli stessi in dotazione ai modelli Pro.

Non si può tralasciare poi l’hardware interno, che permette performance molto avanzate, soprattutto soprattutto grazie alla presenza del primo chip del nuovo corso targato Apple, ovvero l’M1. Spalleggiato da 8 GB di RAM e da ben 256 GB di memoria interna di tipo SSD, il nuovo processore è perfetto sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica.

La tastiera è retroilluminata e ad oggi è definita come una delle migliori sul mercato, stessa cosa per la videocamera FaceTime HD. Per quanto riguarda il display, ecco un’unità da 13,3″ di tipo Retina e con una risoluzione che sfiora il 4K.

Probabilmente non c’è nient’altro da dire: questo MacBook Air 2020 va solo acquistato visto il prezzo che si ritrova. Con il 31% di sconto costa solo 849 €.

