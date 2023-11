Grande e sottile, il nuovo MacBook Air da 15 pollici ha uno spettacolare display Liquid Retina che ti dà ancora più spazio per fare quello che vuoi. E il suo guscio in alluminio 100% riciclato è incredibilmente sottile e leggero.

Fai più cose in meno tempo con una potente CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata .

Fino a 18 ore di autonomia . Grazie all’efficienza del chip M2, la batteria del tuo MacBook non ti molla fino a sera.

Il display Liquid Retina ad alta risoluzione ha 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori, per immagini brillanti e dettagli incredibili.

Ci sono migliaia di app ottimizzate per i chip Apple, e anche quelle che usi di più, come Microsoft Excel, PowerPoint, Adobe Creative Cloud e Google Workspace, vanno a tutta velocità su macOS. E nel tempo il tuo MacBook Air resterà sicuro e in perfetta efficienza, grazie agli aggiornamenti software gratuiti.