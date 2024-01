MacBook Air con M2 su Amazon all'11% di sconto, è un super prezzo

L’offerta che tutti attendevano è tornata disponibile: il MacBook Air 2022 di Apple è in sconto su Amazon.

Il sito e-commerce consente a tutti di acquistare il portatile con l’11% di sconto, per una cifra di 1199 €. La versione con M2 potrà essere vostra entro mercoledì con spedizione veloce e soprattutto con due anni di garanzia.

Il MacBook Air 2022 di Apple è in sconto, le specifiche

Un portatile di questo livello è sicuramente l’oggetto del desiderio di chiunque, soprattutto di coloro che amano il brand Apple. Il MacBook Air 2022 è un prodotto che vanta specifiche tecniche molto più altisonanti rispetto ad un tempo, quando era relegato ad essere il vero entry-level della gamma. Oggi, con le sue nuove capacità, garantisce anche ai professionisti un ottimo apporto, ancor di più grazie alla presenza del nuovo chip M2.

In termini di memoria, ecco 256 GB di SSD ed 8 GB di RAM, mentre per quanto riguarda l’estetica, è davvero un piacere per gli occhi. Design sottile, tastiera retroilluminata e soprattutto un display quasi totalmente privo di bordi da 13,6″ di tipo Liquid Retina.

Alla forma ideale di questo spettacolare laptop dunque si unisce un hardware mai così performante. Apple ha saputo guardare al futuro in maniera ottimale, introducendo a bordo del suo MacBook Air un processore di altissima gamma e anche un display maggiorato. La versione 2022 oggi disponibile su Amazon nella colorazione Mezzanotte, risulta quella da portare assolutamente a casa: costa l’11% in meno.

Questo sconto consentirà al pubblico di risparmiare 150 €, portando a casa il prodotto per 1199 €. La garanzia sarà di due anni, con il primo totalmente esercitabile presso i negozi Apple. Per quanto riguarda la spedizione, basterà attendere un massimo di due giorni.

