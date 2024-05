MacBook Air M2 13'' al MINIMO su Amazon: solo 999€!

Rispetto al modello con M1, il MacBook Air M2 rappresenta un vero e proprio salto generazionale grazie al chip più performante e ad un design completamente rinnovato. Oggi la configurazione con display da 13,6″, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD raggiungere un nuovo minimo storico su Amazon: solo 999 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto immediato del 26%.

Potenza e design: il MacBook Air M2 è un best buy con lo sconto odierno su Amazon

Apple ha dato una rinfrescata al look del MacBook Air, rendendolo più sottile e leggero che mai (1,24 kg). Le forme sono leggermente più squadrate, chiaramente ispirate a quelle del “fratello maggiore”, il Pro. Il risultato finale è davvero eccezionale.

Il display è un Liquid Retina da 13,6 pollici e offre un’esperienza visiva immersiva. La cornice più sottile (possibile grazie al notch) e la tecnologia True Tone, che regola automaticamente la temperatura del colore in base all’ambiente circostante, offrono immagini incredibilmente dettagliate e realistiche.

Il cuore del MacBook Air M2 è – come è facilmente intuibile – il SoC M2, che garantisce prestazioni CPU e GPU fino al 1,8 volte più veloci rispetto al modello precedente. Questo significa che puoi gestire senza problemi attività impegnative come l’editing di foto e video, la creazione di musica o il gaming. Il Neural Engine 16-core offre prestazioni ancora più elevate per l’apprendimento automatico, rendendo questo notebook ideale per attività come il machine learning e il riconoscimento vocale.

La durata della batteria è sempre stata un punto di forza dei laptop Apple, e il MacBook Air M2 non fa eccezione. Con una durata della batteria fino a 18 ore, puoi lavorare, guardare film o navigare in internet per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza carica.

Arricchiscono l’esperienza utente la videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array, il sistema di altoparlanti con audio spaziale, il Touch ID e le due porte Thunderbolt.