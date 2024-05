L’ultima generazione del laptop più sottile e leggero del catalogo Apple è oggi in super offerta su Amazon. Al nuovo minimo storico, grazie allo sconto immediato di 314 euro, c’è il MacBook Air M3 da 15,3 pollici con 8GB di RAM e 512GB di archiviazione. La promo è molto allettante e infatti, al momento della stesura di questo articolo, restano solo 5 unità. Meglio affrettarsi dunque.

Il nuovo MacBook Air M3 da 15” è al minimo storico: maxi sconto di oltre 300€ su Amazon

Dal punto di vista puramente estetico, non ci sono modifiche da segnalare rispetto al modello precedente. E non una sorpresa, dal momento che il look è stato rivoluzionato proprio con il laptop del 2022. Dunque, resta il design premium leggermente squadrato, identico a quello dei Pro eccezion fatta per lo spessore, che è più contenuto.

Un upgrade importante invece trova spazio sotto la scocca, ed è il processore M3. Realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri, questo chip rende il MacBook Air M3 fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del più veloce notebook della gamma Air con processore Intel. Il nuovo processore è un toccasana anche per l’efficienza energetica, visto che ora l’autonomia può raggiungere le 18 ore.

Le prestazioni, ovviamente, non deludono: in caso di attività più intense ed impegnative, come il gaming, l’editing di foto e video, la produttività con fogli di calcolo Excel e la produzione musicale, l’Air M3 è un portento. E poi, come sottolineato da Apple, questa è una macchina che garantisce ottime performance anche quando vengono impiegate le funzioni basate sull’intelligenza artificiale (alcune delle quali attese alla WWDC24 di giugno, ndr).

Il display Liquid Retina (2560 x 1664 a 224 ppi) con luminosità di picco di 500 nit, tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica P3 è tra i migliori in circolazione. E si segnalano anche la videocamera FaceTime 1080p, i tre microfoni array, il sistema di altoparlanti con audio spaziale, il Wi-Fi 6E, la Magic Keyboard retroilluminata e il Touch ID.