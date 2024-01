MacBook Pro M3 Pro da 14": scopri la PROMO Amazon

Il 2023 di Apple ha riservato anche qualche sorpresa inaspettata. Come l’evento di ottobre con la relativa presentazione del nuovo MacBook Pro con chip M3 Pro. Un notebook di una potenza sconfinata, con lo stesso design premium del predecessore.

Ebbene, il notebook più ambito dai professionisti è attualmente proposto in offerta su Amazon a 2.930,99€. Si tratta del modello da 14,2″, con 18GB di RAM e 1TB di archiviazione interna. Pur non essendo uno sconto clamoroso, consente comunque di risparmiare sull’acquisto di una macchina davvero eccezionale.

Risparmia sull’acquisto del MacBook Pro M3 Pro da 14″

Come già anticipato, il MacBook Pro di ultima generazione adotta il chip M3 Pro. È un notebook che garantisce prestazioni da top di gamma in ogni ambito, dall’intrattenimento (gaming incluso) alla produttività, dallo studio ai flussi di lavoro più intensi con multitasking con app professionali.

Il portatile Apple del 2023 con display da 14″ e processore M3 Pro è ideale per flussi di lavoro più impegnativi, come quelli legati alla programmazione e alla ricerca. Ad esempio, l’editing in Adobe Photoshop è fino al 40% più veloce che sul MacBook Pro 16″ con M1 Pro.

Spicca poi il display Retina XDR con contenuti SDR il 20% più luminosi, la videocamera a 1080p, il sistema audio a sei altoparlanti e la sempre ben accolta ampia gamma di opzioni di connettività. A proposito del display, le cornici che lo abbracciano sono sottilissime ma concedono un po’ di spazio (in alto, al centro) al notch, fondamentale per l’appena citata videocamera a 1080p.

Per quanto riguarda la connettività, il MacBook Pro M3 Pro arriva con tre USB-C Thunderbolt 4, una porta HDMI, una porta da 3,5mm (per cuffie e altri accessori) e un lettore di SDXC. Per la ricarica, poi, si può fare affidamento anche sul connettore MagSafe.

