Macchina da caffè con display digitale SOTTOCOCSTO su Amazon

La macchina da caffè ideale se siete amanti anche della miscela americana, è oggi in vendita su Amazon. Quella di Cecotec è probabilmente una delle migliori nella sua categoria e costa infatti molto meno rispetto ad altri esemplari.

Sfruttando il 13% di sconto sarà infatti possibile portarlo a casa con una somma di 34,90 €. Sono compresi come sempre due anni di garanzia.

La nuova macchina da caffè di Cecotec, le caratteristiche

La macchina da caffè prodotta da Cecotec è un esemplare in grado di essere programmato. La sua potenza da 950W consente una resa eccezionale e, tornando alla possibilità di programmazione, si può scegliere l’ora esatta nella quale la macchina produrrà ed erogherà all’interno della caraffa la quantità di caffè desiderata.

Proprio la caraffa è costruita in vetro resistente al calore ed ha un pratico beccuccio a tenuta stagna utile per versare la miscela nella tazza in maniera pulita e comoda. La sua capacità è di 1,5 litri, così da preparare fino a 12 tazze di caffè americano.

Il dispositivo è dotato anche della funzione di riscaldamento, utile per bere caffè caldo in ogni momento, anche se è stato prodotto tempo addietro. Grazie alla funzione AutoClean, la pulizia è garantita così come il processo di decalcificazione.

Anche il filtro per il caffè macinato può essere rimosso e lavato senza problemi. È dotata di un pratico display LCD retroilluminato sul quale è possibile leggere tutte le informazioni.

Prodotti di questo genere raramente possono essere trovati all’interno dei negozi, peraltro a prezzi così bassi. Oggi Amazon permette ai suoi utenti di usufruire del 13% di sconto, il che significa un ulteriore risparmio sul prezzo consigliato di 49,99 €. Il costo finale sarà infatti di soli 34,90 € con due anni di garanzia.

