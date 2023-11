Macchina da caffè espresso PROFESSIONALE su Amazon a in promo

Una macchina da caffè espresso in grado di svolgere più funzioni e molto simile a quella che trovate in un bar: questa è la Cecotec Power Espresso 20 Tradizionale.

Il prodotto arriva oggi con uno sconto eccezionale su Amazon, costando al pubblico solo 69,90 € invece che 95,90 €. Il reso è disponibile fino al 31 gennaio.

La caffettiera di Cecotec fa un caffè ottimo, le specifiche

Questa macchina per caffè è davvero molto elegante grazie alla sua finitura realizzata in acciaio inox. Può essere utilizzata anche per fare un cappuccino. Il prodotto mostra innanzitutto un’elegante estetica vintage e una potenza di 1350 W. La pompa italiana da 20 bar utilizza la tecnologia ForceAroma per creare una crema deliziosa e un aroma straordinario.

Il prodotto di Cecotec è dotata di un sistema di riscaldamento rapido Thermoblock e di un manometro PressurePro che consente di monitorare la pressione in tempo reale. Inoltre, offre un vaporizzatore orientabile con protezione per un uso sicuro, perfetto per la schiumatura del latte, l’erogazione di acqua calda per infusioni, il riscaldamento di liquidi e la preparazione di cappuccini.

Il braccio portafiltri con doppia uscita consente la preparazione di uno o due caffè in contemporanea. Il serbatoio dell’acqua rimovibile ha una capacità di 1,5 litri e la macchina include un pratico cucchiaino dosatore con pressatore per il caffè. Inoltre, il vassoio antigoccia, anch’esso rimovibile, facilita la pulizia.

La macchina è progettata con un sistema di risparmio energetico, che include funzionalità di spegnimento automatico e modalità standby. Gli indicatori luminosi forniscono informazioni chiare su ogni funzione in corso.

Oggi Amazon presenta uno sconto del 17% offrendo la caffettiera a soli 69,90 € con due anni di garanzia.

